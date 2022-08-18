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Угорські винищувачі перехопили російський ІЛ-76

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 16:01

Угорські винищувачі Gripen, які зараз охороняють повітряний простір Балтії в рамках місії НАТО, у четвер вранці перехопили російський ІЛ-76.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький, пише "Європейська правда".

"Угорські винищувачі були підняті рано вранці через неопізнаний літак, а потім Gripen, згідно з міжнародними процедурами, успішно перехопили та ідентифікували російський літак Іл-76, що летів на південь над Балтійським морем", - повідомив міністр на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, після перехоплення Gripen повернулися на авіабазу Шяуляй у Литві.

Протягом чотирьох місяців з 1 серпня 2022 року Збройні сили Угорщини у складі майже 80 солдатів та чотирьох бойових літаків Gripen виконуватимуть завдання з охорони повітряного простору країн Балтії спільно з Німеччиною, Чехією та Італією під егідою НАТО.

Як повідомлялося, Росія у четвер перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.

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Теми: УгорщинаРосіяБалтія
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