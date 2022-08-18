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Венгерские истребители перехватили российский ИЛ-76

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 16:01
Венгерские истребители перехватили российский ИЛ-76
Ил-76. иллюстративная фотография

Венгерские истребители Gripen, охраняющие сейчас воздушное пространство Балтии в рамках миссии НАТО, в четверг утром перехватили российский ИЛ-76.

Об этом сообщил министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий, пишет "Европейская правда".

"Венгерские истребители были подняты рано утром из-за неопознанного самолета, а затем Gripen, согласно международным процедурам, успешно перехватили и идентифицировали российский самолет Ил-76, летевший к югу над Балтийским морем", - сообщил министр на своей Facebook-странице.

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По его словам, после перехвата Gripen вернулись на авиабазу Шяуляй в Литве.

В течение четырех месяцев с 1 августа 2022 года вооруженные силы Венгрии в составе почти 80 солдат и четырех боевых самолетов Gripen будут выполнять задачи по охране воздушного пространства стран Балтии совместно с Германией, Чехией и Италией под эгидой НАТО.

Как сообщалось, Россия в четверг перебросила истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск в Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей.

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Темы: ВенгрияРосcияБалтия
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