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Зеленський розповів, про що розмовляв з генсеком ООН

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 16:53
Зеленський розповів, про що розмовляв з генсеком ООН
Зеленський і Гутерріш у Львові 18 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

За його словами, вони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.

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Крім того, на зустрічі обговорили питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону українських військовослужбовців і медиків.

"Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ" - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, до Львова також прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

ВІДЕО ДНЯ

Цього дня очікується  тристороння зустріч президентів України та Туреччини та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Теми: ЗеленськийООН
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