Зеленський розповів, про що розмовляв з генсеком ООН

Зеленський і Гутерріш у Львові 18 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

За його словами, вони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.

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Крім того, на зустрічі обговорили питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону українських військовослужбовців і медиків.

"Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ" - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, до Львова також прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

ВІДЕО ДНЯ

Цього дня очікується тристороння зустріч президентів України та Туреччини та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.