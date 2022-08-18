Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, о чем говорил с генсеком ООН

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 16:53
Зеленский и Гутерриш во Львове 18 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во Львове провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

По его словам, они договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

"Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, во Львов также прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этот день ожидается трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийООН
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"

картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога

На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО

Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy

Все новости...
Зеленский
Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину
Зеленский призвал генсека ООН сделать все для возвращения украинских пленных
Встреча Зеленского, Эрдогана и Гуттереша во Львове длилась 40 минут
Последние новости
06:10
В Харькове прогремели взрывы – СМИ
05:10
Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС – военные аналитики
04:11
Мэр: В Николаеве – мощные взрывы
03:58
США увеличивают количество доз вакцины против оспы обезьян на фоне роста болезни
03:16
Россияне обстреливают Никополь из ствольной артиллерии – РВА
02:18
США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ
01:40
Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"
00:42
В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов
23:48
картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога
23:43
В Литве не видят роста угрозы от размещения истребителей с "Кинжалами" в Калининграде
Все новости...