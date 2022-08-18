Зеленский рассказал, о чем говорил с генсеком ООН

Зеленский и Гутерриш во Львове 18 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во Львове провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

По его словам, они договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

"Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, во Львов также прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этот день ожидается трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.