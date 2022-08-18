Кремль не знає, що робити з "референдумами" на захоплених територіях України – росЗМІ

Адміністрація президента країни-агресора не знає, що робити з так званими "референдумами" про "приєднання до Росії" захоплених територій України, адже армія РФ не змогла окупувати Донецьку область.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Зараз Росія контролює 60,25% Донецької області, але ця цифра не зростає і місяць тому показник становив 59,7%.

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Незважаючи на це, за словами двох джерел, близьких до Кремля, в адміністрації президента РФ Володимира Путіна поки що не відмовилися від ідеї провести восени "референдуми" про приєднання до Росії самопроголошених терористичних "ЛНР" та "ДНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Раніше в Кремлі вважали, що зможуть провести "референдуми" 11 вересня, коли в РФ відбудуться вибори регіональних парламентів та кількох губернаторів.

Проте, за планом російської влади, до цієї дати війська РФ та "ДНР" мали повністю контролювати Донецьку область.

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Тепер адміністрація Путіна розглядає інший варіант: "референдуми повинні відбутися 11 вересня, але до Росії приєднають 60% території Донецької області. Якщо ж війська пізніше зможуть окупувати територію регіону, що залишилася, то її "приєднуватимуть до Росії за умовчанням".

Джерела, близькі до Кремля, наголосили: у травні-червні російська влада була впевнена, що до вересня Донецька область "вже якийсь час" буде під їх контролем.

За словами співрозмовників ЗМІ, російська влада дуже не хоче знову переносити референдуми (спочатку їх планували провести ще навесні).

В адміністрації Путіна працюють над запасним сценарієм – голосування пройде взимку.

У Кремлі сподіваються, що до грудня-січня російські війська таки зможуть захопити Донецьку область – і не втратити контролю над уже окупованими територіями.

За словами джерел, сценарій із голосуванням узимку стає "дедалі ймовірнішим".

При цьому в Кремлі розуміють, що чергове перенесення референдумів може збентежити тих, хто підтримує війну: "Люди зрозуміють, що щось не виходить, не підтверджуються розрахунки. Вони можуть вважати це слабкістю".

Джерела росЗМІ наголосили: поки що в АП не розуміють, як уникнути такого розвитку подій.

За словами трьох джерел, близьких до Кремля, остаточне рішення про дату проведення референдумів найближчим часом ухвалить Путін.

Якщо так звані "референдуми" перенесуть на зиму, то, швидше за все, російським політтехнологам потрібно буде розробити "нові слогани та елементи ідеології" для їхнього проведення.

Раніше адміністрація Путіна розробила для проведення концепцію "Нової Росії" - жителям окупованих територій мали пояснювати: після їх приєднання до Росії країна стане "сильнішою і багатшою" і "отримає нову якість".

Повідомляється, що ця ідеологія не сподобалася Путіну та членам Ради безпеки, які вважають, що країна "повертає своє, а не отримує щось нове".

Зараз мешканців Херсонської та Запорізької областей агітують на "референдум" слоганами "Разом з Росією" та "Один народ" (ця концепція давно подобається Путіну).