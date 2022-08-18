Кремль не знает, что делать с "референдумами" на захваченных территориях Украины – росСМИ

Администрация президента страны-агрессора не знает, что делать с так называемыми "референдумами" о "присоединении к России" захваченных территорий Украины, ведь армия РФ не смогла оккупировать Донецкую область.

Источник: "Медуза"

Детали: Сейчас Россия контролирует 60,25% Донецкой области, но эта цифра не растет и месяц назад показатель составлял 59,7%.

Несмотря на это, по словам двух источников, близких к Кремлю, в администрации президента РФ Владимира Путина пока не отказались от идеи провести осенью "референдумы" о присоединении к России самопровозглашенных террористических "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Кремле полагали, что смогут провести "референдумы" 11 сентября, когда в РФ пройдут выборы региональных парламентов и нескольких губернаторов.

Однако, по плану российских властей, к этой дате войска РФ и "ДНР" должны были полностью контролировать Донецкую область.

Теперь администрация Путина рассматривает другой вариант: "референдумы должны состояться 11 сентября, но к России присоединят 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее будут "присоединять к России по умолчанию".

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Источники, близкие к Кремлю, подчеркнули: в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область "уже какое-то время" будет под их контролем.

По словам собеседников СМИ, российские власти очень не хотят снова переносить референдумы (изначально их планировали провести еще весной).

В администрации Путина работают над запасным сценарием – по нему голосование пройдет зимой.

В Кремле надеются, что к декабрю-январю российские войска все-таки смогут захватить Донецкую область – и не потерять контроль над уже оккупированными территориями.

По словам источников, сценарий с голосованием зимой становится "все более вероятным".

При этом в Кремле понимают, что очередной перенос референдумов может смутить тех, кто поддерживает войну: "Люди поймут, что что-то не получается, не подтверждаются расчеты. Они могут счесть это слабостью".

Источники росСМИ подчеркнули: пока в АП не понимают, как избежать такого развития событий.

По словам трех источников, близких к Кремлю, окончательное решение о дате проведения референдумов в ближайшее время примет Путин.

Если так называемые "референдумы" перенесут на зиму, то, скорее всего, российским политтехнологам нужно будет разработать "новые слоганы и элементы идеологии" для их проведения.

Ранее администрация Путина разработала для их проведения концепцию "Новой России".

Она подразумевала, что жителям оккупированных территорий будут объяснять: после их присоединения к России страна станет "сильнее и богаче" и "получит новое качество".

Сообщается, что эта идеология не понравилась Путину и членам Совета безопасности, которые считают, что страна "возвращает свое, а не получает что-то новое".

В итоге сейчас жителей Херсонской и Запорожской областей агитируют на "референдум" слоганами "Вместе с Россией" и "Один народ" (эта концепция давно нравится Путину).