Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль не знает, что делать с "референдумами" на захваченных территориях Украины – росСМИ

Мазуренко Алена Четверг, 18 августа 2022, 17:45
ФОТО ИЗ САЙТА ГУР МОУ

Администрация президента страны-агрессора не знает, что делать с так называемыми "референдумами" о "присоединении к России" захваченных территорий Украины, ведь армия РФ не смогла оккупировать Донецкую область.

Источник: "Медуза"

Детали: Сейчас Россия контролирует 60,25% Донецкой области, но эта цифра не растет и месяц назад показатель составлял 59,7%.

Несмотря на это, по словам двух источников, близких к Кремлю, в администрации президента РФ Владимира Путина пока не отказались от идеи провести осенью "референдумы" о присоединении к России самопровозглашенных террористических "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Кремле полагали, что смогут провести "референдумы" 11 сентября, когда в РФ пройдут выборы региональных парламентов и нескольких губернаторов.

Однако, по плану российских властей, к этой дате войска РФ и "ДНР" должны были полностью контролировать Донецкую область.

Теперь администрация Путина рассматривает другой вариант: "референдумы должны состояться 11 сентября, но к России присоединят 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее будут "присоединять к России по умолчанию".

ВИДЕО ДНЯ

Источники, близкие к Кремлю, подчеркнули: в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область "уже какое-то время" будет под их контролем.

По словам собеседников СМИ, российские власти очень не хотят снова переносить референдумы (изначально их планировали провести еще весной).

В администрации Путина работают над запасным сценарием – по нему голосование пройдет зимой.

В Кремле надеются, что к декабрю-январю российские войска все-таки смогут захватить Донецкую область – и не потерять контроль над уже оккупированными территориями.

По словам источников, сценарий с голосованием зимой становится "все более вероятным".

При этом в Кремле понимают, что очередной перенос референдумов может смутить тех, кто поддерживает войну: "Люди поймут, что что-то не получается, не подтверждаются расчеты. Они могут счесть это слабостью".

Источники росСМИ подчеркнули: пока в АП не понимают, как избежать такого развития событий.

По словам трех источников, близких к Кремлю, окончательное решение о дате проведения референдумов в ближайшее время примет Путин.

Если так называемые "референдумы" перенесут на зиму, то, скорее всего, российским политтехнологам нужно будет разработать "новые слоганы и элементы идеологии" для их проведения.

Ранее администрация Путина разработала для их проведения концепцию "Новой России".

Она подразумевала, что жителям оккупированных территорий будут объяснять: после их присоединения к России страна станет "сильнее и богаче" и "получит новое качество".

Сообщается, что эта идеология не понравилась Путину и членам Совета безопасности, которые считают, что страна "возвращает свое, а не получает что-то новое".

В итоге сейчас жителей Херсонской и Запорожской областей агитируют на "референдум" слоганами "Вместе с Россией" и "Один народ" (эта концепция давно нравится Путину).

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойнареферендумоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС – военные аналитики

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"

картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога

На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО

Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Все новости...
Росcия
В Литве не видят роста угрозы от размещения истребителей с "Кинжалами" в Калининграде
В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС
Оккупанты ставят россиян на "должности" в Запорожской и Херсонской областях
Последние новости
07:07
На двух направлениях продолжаются бои – сводка
06:10
ОбновленоРоссияне ударили по трем районам Харькова, возник пожар
05:10
Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС – военные аналитики
04:11
Мэр: В Николаеве – мощные взрывы
03:58
США увеличивают количество доз вакцины против оспы обезьян на фоне роста болезни
03:16
Россияне обстреливают Никополь из ствольной артиллерии – РВА
02:18
США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ
01:40
Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"
00:42
В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов
23:48
картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога
Все новости...