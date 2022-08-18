Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сотні поліцейських провели масштабну спецоперацію по затриманню оптових наркоділків

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 17:55
Сотні поліцейських провели масштабну спецоперацію по затриманню оптових наркоділків
Вилучені психотропні речовини, поліція

Кілька сотень поліцейських провели масштабну спецоперацію по затриманню членів угрупування, яке оптом збувало наркотики в кількох регіонах, вилучивши в них психотропів на понад 12 млн грн.

Джерело: Нацполіція 

Дослівно: "Чоловіки організували збут канабісу та метамфетаміну на території Дніпра, Запоріжжя та  Кропивницького, а також  Кривого Рогу та Нікополя. Члени угруповання проживали в цих регіонах та були відповідальними за налагодження на своїй території каналів збуту наркотиків оптовими партіями".

Реклама:

Деталі: Всього правоохоронцям відомо 7 членів банди. Лідером угруповання є 37-річний чоловік. Його та ще 4 спільників затримали.

17 серпня у місцях проживання підозрюваних провели 62 обшуки. Вилучено: понад 50 кг канабісу та більше 7 кг метамфетаміну, 13 автомобілів, з яких 6 – преміум-класу, а також інші речові докази. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить понад 12,5 млн гривень.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьЗапорізька областьнаркотикиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: