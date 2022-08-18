Сотні поліцейських провели масштабну спецоперацію по затриманню оптових наркоділків

Кілька сотень поліцейських провели масштабну спецоперацію по затриманню членів угрупування, яке оптом збувало наркотики в кількох регіонах, вилучивши в них психотропів на понад 12 млн грн.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Чоловіки організували збут канабісу та метамфетаміну на території Дніпра, Запоріжжя та Кропивницького, а також Кривого Рогу та Нікополя. Члени угруповання проживали в цих регіонах та були відповідальними за налагодження на своїй території каналів збуту наркотиків оптовими партіями".

Деталі: Всього правоохоронцям відомо 7 членів банди. Лідером угруповання є 37-річний чоловік. Його та ще 4 спільників затримали.

17 серпня у місцях проживання підозрюваних провели 62 обшуки. Вилучено: понад 50 кг канабісу та більше 7 кг метамфетаміну, 13 автомобілів, з яких 6 – преміум-класу, а також інші речові докази. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить понад 12,5 млн гривень.