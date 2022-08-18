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Сотни полицейских провели масштабную спецоперацию по задержанию оптовых наркодельцов

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 17:55
Изъятые психотропные вещества, полиция

Несколько сотен полицейских провели масштабную спецоперацию по задержанию членов группировки, которая оптом сбывала наркотики в нескольких регионах, изъяв у них психотропов более чем на 12 млн грн.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Мужчины организовали сбыт каннабиса и метамфетамина на территории Днепра, Запорожья и Кропивницкого, а также Кривого Рога и Никополя. Члены группировки проживали в этих регионах и были ответственны за налаживание на своей территории каналов сбыта наркотиков оптовыми партиями".

Детали: Всего правоохранителям известно о 7 членах банды. Лидером группировки является 37-летний мужчина. Его и еще 4 подельников задержали.

17 августа в местах жительства подозреваемых провели 62 обыска. Изъято: более 50 кг каннабиса и более 7 кг метамфетамина, 13 автомобилей, из которых 6 – премиум-класса, а также другие вещественные доказательства. По предварительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 12,5 млн гривен.

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Темы: Днепропетровская областьЗапорожская областьнаркотикиполиция
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