Зеленський з Ердоганом обговорили зерно, оборонку і тероризм Росії на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Львові з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом обговорилу зернову ініціативу, ситуацію навколо Запорізької АЕС і оборонну взаємодію країн.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Вказується, що лідери "дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи" і обговорили можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів відповідного експорту.

Зеленський та Ердоган також розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було вказано на те, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

Такоє лідери обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу.

Дослівно: "За словами Глави Української держави, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення. "Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно", – наголосив Президент України".

Крім того, лідери торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці в цьому напрямку".