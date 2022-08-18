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Зеленский с Эрдоганом обсудили зерно, оборонку и терроризм России на ЗАЭС

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 17:57
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове с президентом Турции Таипом Эрдоганом обсудил зерновую инициативу, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и оборонное взаимодействие стран.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Указывается, что лидеры "дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы" и обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов экспорта.

Зеленский и Эрдоган также рассмотрели вопрос о масштабном похищении Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна. Лидеры согласились, что любая торговля ворованным недопустима.

Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой и Украине и всему миру.

Дословно: "По словам Главы Украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки. "Россия должна вывести свои войска со станции немедленно", – подчеркнул Президент Украины".

Кроме того, лидеры затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении".

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Темы: РосcияЭрдоганЗеленский
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