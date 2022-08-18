Власники приміщень зобов’язані пускати людей до укриттів – КМДА

Київська влада наголошує, що власники та орендарі приміщень, де розташовані сховища та укриття, зобов’язані забезпечувати вільний доступ до них під час повітряної тривоги.

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт КМДА

Деталі: Пантелеєв перевірив одне з укриттів у Святошинському районі на бульварі Академіка Вернадського. Він заявив, що за цією адресою були неодноразові звернення людей, що власник підвального приміщення створює перешкоди для перебування людей в укритті під час повітряної тривоги.

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За словами заступника голови КМДА, ті, хто не усвідомлює необхідність допуску людей до укриттів у воєнний час, можуть звільнити ці приміщення і віддати їх іншим власникам. Місто спільно з рятувальниками та правоохоронними органами реагуватиме на випадки недопуску людей в укриття.

Пряма мова: "Якщо в будівлі є укриття чи сховище, воно залишається укриттям або сховищем незалежно від форми власності чи управління, незалежно від зміни орендаря чи власника. І під час воєнного стану ці приміщення повинні використовуватися за призначенням. Подібні ситуації будемо вирішувати, інспектуючи приміщення з представниками поліції та сил цивільного захисту".

Більше деталей: Пантелеєв також наголосив, що зазначені приміщення повинні мати освітлення, нормальний санітарний стан для перебування людей, зокрема маленьких дітей.