Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Владельцы помещений обязаны пускать людей в укрытия – КГГА

Катерина ТищенкоЧетверг, 18 августа 2022, 18:09
Владельцы помещений обязаны пускать людей в укрытия – КГГА
фото с сайта КГГА

Киевские власти подчеркивают, что владельцы и арендаторы помещений, где расположены хранилища и укрытия, обязаны обеспечивать свободный доступ к ним во время воздушной тревоги.

Источник: зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА

Детали: Пантелеев проверил одно из укрытий в Святошинском районе на бульваре Академика Вернадского. Он заявил, что по этому адресу фиксировались неоднократные обращения людей, что владелец подвального помещения создает препятствия для пребывания людей в укрытии во время воздушной тревоги.

Реклама:

По словам замглавы КГГА, те, кто не осознает необходимость допуска людей к укрытиям в военное время, могут освободить эти помещения и отдать их другим владельцам. Город совместно со спасателями и правоохранительными органами будет реагировать на случаи недопуска людей в укрытие.

Прямая речь: "Если в здании есть укрытие или хранилище, оно остается укрытием или хранилищем независимо от формы собственности или управления, независимо от смены арендатора или собственника. И во время военного положения эти помещения должны использоваться по назначению. Подобные ситуации будем разрешать, инспектируя помещение с представителями полиции и сил гражданской защиты".

Больше деталей: Пантелеев также подчеркнул, что указанные помещения должны иметь освещение, нормальное санитарное состояние для пребывания людей, в том числе маленьких детей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойнабизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: