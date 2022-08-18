Владельцы помещений обязаны пускать людей в укрытия – КГГА

Киевские власти подчеркивают, что владельцы и арендаторы помещений, где расположены хранилища и укрытия, обязаны обеспечивать свободный доступ к ним во время воздушной тревоги.

Источник: зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА

Детали: Пантелеев проверил одно из укрытий в Святошинском районе на бульваре Академика Вернадского. Он заявил, что по этому адресу фиксировались неоднократные обращения людей, что владелец подвального помещения создает препятствия для пребывания людей в укрытии во время воздушной тревоги.

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По словам замглавы КГГА, те, кто не осознает необходимость допуска людей к укрытиям в военное время, могут освободить эти помещения и отдать их другим владельцам. Город совместно со спасателями и правоохранительными органами будет реагировать на случаи недопуска людей в укрытие.

Прямая речь: "Если в здании есть укрытие или хранилище, оно остается укрытием или хранилищем независимо от формы собственности или управления, независимо от смены арендатора или собственника. И во время военного положения эти помещения должны использоваться по назначению. Подобные ситуации будем разрешать, инспектируя помещение с представителями полиции и сил гражданской защиты".

Больше деталей: Пантелеев также подчеркнул, что указанные помещения должны иметь освещение, нормальное санитарное состояние для пребывания людей, в том числе маленьких детей.