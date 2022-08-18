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Правоохоронці викрили серійних псевдомінерів: "мінували" Київ напередодні агресії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 19:49
Правоохоронці викрили серійних псевдомінерів: мінували Київ напередодні агресії
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці викрили 2 мешканців Рівненщини та Києва, які за завданням російських спецслужб масово "мінували"  інфраструктурні об’єкти в Києві, їм повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, пресслужба СБУ

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом особам у здійсненні серії завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян (ч. 2 ст. 259 КК України)".

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Деталі: Напередодні російської агресії мешканець Рівненщини та киянка отримали у зашифрованому інтернет-чаті завдання здійснити анонімні повідомлення про замінування об’єктів інфраструктури та навчальних закладів Києва.

З 16 по 19 лютого вони надсилали на електронні адреси колцентрів СБУ та Нацполіції листи з повідомленнями про замінування найбільших торгівельних центрів, а також одного з університетів.

Для того, щоб їх не викрили, злочинці використовували спеціальну комп’ютерну програму, доступ до якої їм надавав "куратор".

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Повідомляється, що за кожне анонімне повідомлення вони отримували грошову винагороду на банківські картки через віртуальний обмінний пункт.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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