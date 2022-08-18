Правоохоронці викрили серійних псевдомінерів: "мінували" Київ напередодні агресії

Правоохоронці викрили 2 мешканців Рівненщини та Києва, які за завданням російських спецслужб масово "мінували" інфраструктурні об’єкти в Києві, їм повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, пресслужба СБУ

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом особам у здійсненні серії завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян (ч. 2 ст. 259 КК України)".

Деталі: Напередодні російської агресії мешканець Рівненщини та киянка отримали у зашифрованому інтернет-чаті завдання здійснити анонімні повідомлення про замінування об’єктів інфраструктури та навчальних закладів Києва.

З 16 по 19 лютого вони надсилали на електронні адреси колцентрів СБУ та Нацполіції листи з повідомленнями про замінування найбільших торгівельних центрів, а також одного з університетів.

Для того, щоб їх не викрили, злочинці використовували спеціальну комп’ютерну програму, доступ до якої їм надавав "куратор".

Повідомляється, що за кожне анонімне повідомлення вони отримували грошову винагороду на банківські картки через віртуальний обмінний пункт.