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Правоохранители разоблачили серийных псевдоминеров: "минировали" Киев накануне агрессии

Станислав ПогориловЧетверг, 18 августа 2022, 19:49
Правоохранители разоблачили серийных псевдоминеров: минировали Киев накануне агрессии
Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители разоблачили 2 жителей Ровенщины и Киева, которые по заданию российских спецслужб массово "минировали" инфраструктурные объекты в Киеве, им сообщено о подозрении.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-служба СБУ

Дословно: "Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст. 259 УК Украины)".

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Детали: Накануне российской агрессии житель Ровенщины и киевлянка получили в зашифрованном интернет-чате задачу осуществить анонимные сообщения о заминировании объектов инфраструктуры и учебных заведений Киева.

С 16 по 19 февраля они посылали на электронные адреса колл-центров СБУ и Нацполиции письма с сообщениями о заминировании крупнейших торговых центров, а также одного из университетов.

Для того чтобы их не разоблачили, преступники использовали специальную компьютерную программу, доступ к которой им предоставлял "куратор".

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Сообщается, что за каждое анонимное сообщение они получали денежное вознаграждение на банковские карты через виртуальный обменный пункт.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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