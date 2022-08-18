У Бєлгородській області РФ горить склад із боєприпасами
Четвер, 18 серпня 2022, 20:41
У районі села Тимонове Бєлгородської області РФ горить склад із боєприпасами.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
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Дослівно: "В районі села Тимонове Валуйського міського округу загорівся склад із боєприпасами.
За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає".
Деталі: За словами губернатора, причина пожежі встановлюється.
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