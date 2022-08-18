У Бєлгородській області РФ горить склад із боєприпасами

У районі села Тимонове Бєлгородської області РФ горить склад із боєприпасами.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно: "В районі села Тимонове Валуйського міського округу загорівся склад із боєприпасами.

За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає".

Деталі: За словами губернатора, причина пожежі встановлюється.

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