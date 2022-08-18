В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами

В районе села Тимоново Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Дословно: "В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами.

По последним данным, пострадавших нет, жертв нет".

Детали: По словам губернатора, причина пожара устанавливается.

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