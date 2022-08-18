В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами
Четверг, 18 августа 2022, 20:41
В районе села Тимоново Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
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Дословно: "В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами.
По последним данным, пострадавших нет, жертв нет".
Детали: По словам губернатора, причина пожара устанавливается.
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