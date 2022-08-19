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На Сумщині за добу – 100 ворожих прильотів

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 серпня 2022, 00:42
фото: telegram Живицького

Три громади Сумської області 7 разів обстрілювали росіяни у четвер.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: 18 серпня росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 прильотів.

Обійшлося без жертв. Але є руйнування.

Білопільську громаду ворог обстріляв з території РФ зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок і приміщення школи.  Це було близько пів на десяту ранку.

О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20.00 почався артобстріл, 20 прильотів.

Краснопільська громада: о 13.50 ворог відкрив вогонь з міномету – 7 прильотів.

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Миропільська громада: з 14.20 з був обстріл з 120-мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Внаслідок пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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