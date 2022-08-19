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В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 00:42
фото: telegram Живицкого

Три общины Сумской области 7 раз обстреливали россияне в четверг.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: 18 августа россияне 7 раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин. Зафиксировано около 100 прилетов.

Обошлось без жертв. Но есть разрушение.

Белопольскую общину враг обстрелял с территории РФ со ствольной артиллерии −15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Это было около половины десятого утра.

В 19.55 начался минометный обстрел – 10 прилетов. И в 20.00 начался артобстрел, 20 прилетов.

Краснопольское общество: в 13.50 враг открыл огонь из миномета – 7 прилетов.

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Миропольская община: с 14.20 был обстрел из 120-мм миномета - 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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