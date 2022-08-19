Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 00:42
В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов
фото: telegram Живицкого

Три общины Сумской области 7 раз обстреливали россияне в четверг.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: 18 августа россияне 7 раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин. Зафиксировано около 100 прилетов.

Реклама:

Обошлось без жертв. Но есть разрушение.

Белопольскую общину враг обстрелял с территории РФ со ствольной артиллерии −15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Это было около половины десятого утра.

В 19.55 начался минометный обстрел – 10 прилетов. И в 20.00 начался артобстрел, 20 прилетов.

ВИДЕО ДНЯ

Краснопольское общество: в 13.50 враг открыл огонь из миномета – 7 прилетов.

Миропольская община: с 14.20 был обстрел из 120-мм миномета - 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: