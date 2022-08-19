США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готує для України військову допомогу на близько 800 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Джерела повідомили, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту передачу надлишку зброї із запасів США.

Анонімні особи додали, що вартість комплектів зброї може змінитися до їхнього оголошення.