Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 серпня 2022, 02:18
Українські військові, фото Getty Images

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готує для України військову допомогу на близько 800 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Джерела повідомили, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту передачу надлишку зброї із запасів США.

Анонімні особи додали, що вартість комплектів зброї може змінитися до їхнього оголошення.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАвійназброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Окупанти планують судилище "над нацизмом" у стилі Нюрнберзького трибуналу – джерела

ФСБ була настільки впевнена у падінні України, що облаштовувала житло у Києві – Washington Post

Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним - росЗМІ

ДБР розслідує перетин кордону "батальйоном Монако": у списку понад 80 осіб

Путін планує приїхати на саміт G20, куди запрошено Зеленського

У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2"

Усі новини...
США
У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС
"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше
Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН
Останні новини
16:53
Німеччина ігнорує запити України щодо збільшення постачання озброєнь – Welt
16:47
Був моделлю, а став кулеметником: історія 26-річного бійця Нацгвардії
16:35
Серед тюремників південних регіонів викрили агентів РФ
16:34
Окупанти обстріляли Нікопольський район, дві людини отримали поранення
16:23
Корегувальника вогню окупантів по Одещині засудили до 5 років ув’язнення
16:17
У Росії призначили мера Краснодара "головою" окупованої Харківщини
16:04
Окупанти планують судилище "над нацизмом" у стилі Нюрнберзького трибуналу – джерела
15:55
На Харківщині зійшов вантажний потяг: затримуються пасажирські поїзди
15:43
У Spotify з’явився офіційний плейліст до Дня Незалежності
15:39
Лукашенко переконує, що не має "жодного бажання" бомбардувати Україну
Усі новини...