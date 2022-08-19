США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готує для України військову допомогу на близько 800 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Джерела повідомили, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту передачу надлишку зброї із запасів США.

Реклама:

Анонімні особи додали, що вартість комплектів зброї може змінитися до їхнього оголошення.