США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ
Пятница, 19 августа 2022, 02:18
Администрация президента Штатов Джо Байдена готовит для Украины военную помощь около 800 миллионов долларов.
Источник: Reuters со ссылкой на источники
Детали: Источники сообщили, что Байден санкционирует помощь, используя президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту передачу излишка оружия из запасов США.
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Анонимные лица добавили, что стоимость комплектов оружия может измениться до объявления.