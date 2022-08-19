США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовит для Украины военную помощь около 800 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Источники сообщили, что Байден санкционирует помощь, используя президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту передачу излишка оружия из запасов США.

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Анонимные лица добавили, что стоимость комплектов оружия может измениться до объявления.