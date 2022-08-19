Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 02:18
США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ
Украинские военные, фото Getty Images

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовит для Украины военную помощь около 800 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Источники сообщили, что Байден санкционирует помощь, используя президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту передачу излишка оружия из запасов США.

Реклама:

Анонимные лица добавили, что стоимость комплектов оружия может измениться до объявления.

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
США
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: