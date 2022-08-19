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США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 02:18
Украинские военные, фото Getty Images

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовит для Украины военную помощь около 800 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Источники сообщили, что Байден санкционирует помощь, используя президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту передачу излишка оружия из запасов США.

Анонимные лица добавили, что стоимость комплектов оружия может измениться до объявления.

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Темы: СШАвойнаоружие
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