Росія готує фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – військові аналітики

Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 18 серпня вперше з 6 липня 2022 року не було заявлено про російські територіальні здобутки в Україні. Проте російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні наступи на східному напрямку 18 серпня.

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Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня.

Також вони стверджували, що російська протиповітряна оборона збила безпілотник біля Керченського мосту між Кримом і Росією в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС).

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Ключові висновки аналітиків: