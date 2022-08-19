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Росія готує фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – військові аналітики

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 серпня 2022, 05:10
ЗАЕС, фото Getty Images

Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 18 серпня вперше з 6 липня 2022 року не було заявлено про російські територіальні здобутки в Україні. Проте російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні наступи на східному напрямку 18 серпня.

Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня.

Також вони стверджували, що російська протиповітряна оборона збила безпілотник біля Керченського мосту між Кримом і Росією в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони  Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС).

Ключові висновки аналітиків:

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 серпня 2022 року вперше з 6 липня 2022 року не було заявлених або оцінених російських територіальних надбань в Україні.
  • Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.
  • Міністерство оборони Росії, можливо, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.
  • Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.
  • Окупанти продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.
  • Російські війська здійснили невдалий наземний штурм Запорізького напрямку.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.
  • Кремль, ймовірно, використовує створені козацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.
  • Російські окупанти продовжували підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

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Теми: ЗАЕСвійнаРосія
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