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Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС – военные аналитики

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 05:10
Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС – военные аналитики
ЗАЭС, фото Getty Images

Министерство обороны РФ предположительно создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Однако российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наступления на восточном направлении 18 августа.

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Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму, вероятно, вызванных российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой в ​​ночь на 18 августа.

Также они утверждали, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотник у Керченского моста между Крымом и Россией в ночь на 18 августа.

Министерство обороны России, похоже, создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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Ключевые выводы аналитиков:

  • 18 августа 2022 года впервые с 6 июля 2022 года не было заявленных или оцененных российских территориальных достояний в Украине.
  • Российские источники сообщили о серии неидентифицированных и неподтвержденных взрывов по всему Крыму в ночь на 18 августа.
  • Министерство обороны России, возможно, создает информационные условия для обвинения Украины в фальшивой атаке на Запорожской АЭС.
  • Русские войска вели наземные штурмы к югу от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.
  • Оккупанты продолжали вести наступательные действия на север, запад и юго-запад от Донецка.
  • Российские войска совершили неудачный наземный штурм Запорожского направления.
  • Украинские чиновники подтвердили дополнительные удары по российской военной базе и складам в Херсонской области.
  • Кремль, вероятно, использует созданные казачьи организации для поддержки усилий России по формированию вооруженных сил.
  • Российские оккупанты продолжали подготовку к длительной интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

Темы: ЗАЭСвойнаРосcия
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