Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем три райони, є загиблий
У Дніпропетровській області російська армія накрила вогнем одразу три райони: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський, в Апостолівській громаді загинув чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка.
Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач".
Деталі: По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії.
Є руйнування, проте люди не ушкоджені.
У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Дитина спала удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С".
Хлопчик у лікарні, його прооперували.
У селі є пошкоджене житло.
На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії.
У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка.
Виведено з ладу лінію електропередач, там працюють електрики.