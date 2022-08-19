Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем три райони, є загиблий

У Дніпропетровській області російська армія накрила вогнем одразу три райони: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський, в Апостолівській громаді загинув чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка.

Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач".

Деталі: По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії.

Є руйнування, проте люди не ушкоджені.

У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Дитина спала удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С".

ВІДЕО ДНЯ

Хлопчик у лікарні, його прооперували.

У селі є пошкоджене житло.

На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії.

У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка.

Виведено з ладу лінію електропередач, там працюють електрики.