Днепропетровщина: враг накрыл огнем три района, есть погибший

В Днепропетровской области российская армия накрыла огнем сразу три района: Криворожский, Синельниковский и Никопольский, в Апостоловской общине погиб мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "В Апостоловском обществе Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину.

Они обстреляли общину из "Ураганов". В селе Первое Мая изуродовано жилье, газопровод и линия электропередач".

Детали: По Великой Костромке Зеленодольской общины били из ствольной артиллерии.

Есть разрушения, но люди не повреждены.

В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Ребенок спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С".

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Мальчик в больнице его прооперировали.

В селе есть поврежденное жилье.

В центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии.

В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная запинка.

Выведена из строя линия электропередач, там работают электрики.