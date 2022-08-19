Днепропетровщина: враг накрыл огнем три района, есть погибший
В Днепропетровской области российская армия накрыла огнем сразу три района: Криворожский, Синельниковский и Никопольский, в Апостоловской общине погиб мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "В Апостоловском обществе Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину.
Они обстреляли общину из "Ураганов". В селе Первое Мая изуродовано жилье, газопровод и линия электропередач".
Детали: По Великой Костромке Зеленодольской общины били из ствольной артиллерии.
Есть разрушения, но люди не повреждены.
В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Ребенок спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С".
Мальчик в больнице его прооперировали.
В селе есть поврежденное жилье.
В центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии.
В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная запинка.
Выведена из строя линия электропередач, там работают электрики.