Росіяни убили 5 мешканців Донеччини за добу

П’ять людей загинули і 10 дістали поранення у результаті російських обстрілів у Донецькій області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії від рук окупантів загинули щонайменше 744 мирних мешканці Донеччини та ще щонайменше 1 928 людей отримали поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.