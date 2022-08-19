Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни убили 5 мешканців Донеччини за добу

П'ятниця, 19 серпня 2022, 08:11
Росіяни убили 5 мешканців Донеччини за добу
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

П’ять людей загинули і 10 дістали поранення у результаті російських обстрілів у Донецькій області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення".

Реклама:

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії від рук окупантів загинули щонайменше 744 мирних мешканці Донеччини та ще щонайменше 1 928 людей отримали поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: