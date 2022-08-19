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Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки

Пятница, 19 августа 2022, 08:11
Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

Пять человек погибли и 10 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России от рук оккупантов погибли не менее 744 мирных жителей Донетчины и еще по меньшей мере 1 928 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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