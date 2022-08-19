Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки

Пять человек погибли и 10 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения".

Реклама:

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России от рук оккупантов погибли не менее 744 мирных жителей Донетчины и еще по меньшей мере 1 928 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.