Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне убили 5 жителей Донетчины за сутки

Пятница, 19 августа 2022, 08:11
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

Пять человек погибли и 10 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России от рук оккупантов погибли не менее 744 мирных жителей Донетчины и еще по меньшей мере 1 928 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Беспилотники, противотанковые ракеты и снаряды для HIMARS: США объявили новый пакет помощи

В повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией – секретарь СНБО

Россия готовила минимум два марионеточных "правительства" для Украины – WP

Макрон позвонил Путину после почти трехмесячного перерыва

Оккупанты планируют судилище "над нацизмом" в стиле Нюрнбергского трибунала – источники

Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным - росСМИ

Все новости...
Донецкая область
Регионы: оккупанты обстреляли Харьков и Никополь, раздавались взрывы на Запорожье и Николаевщине
Оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области за сутки
Нужна ли обязательная эвакуация во время войны? – подкаст "Ок, і шо?"
Последние новости
22:26
Экономические новости 19 августа: мораторий на повышение тарифов, газ в Европе в шаге от нового рекорда
22:13
Пограничники наградили пенсионера из Чернигова, стрелявшего во вражеский самолет из ружья
22:11
Цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов из-за временной остановки поставок из РФ
21:53
Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, если там будет Путин – Bloomberg
21:52
В Севастополе снова раздались взрывы, оккупанты заявили, что "цели поражены"
21:24
Кабмин предлагает расширить список предприятий, чьи работники подлежат бронированию
21:16
Россия демонстрирует полное пренебрежение к безопасности украинских ядерных объектов – США
21:12
НБУ выкупил на межбанке в резервы больше валюты, чем продал
21:03
Беспилотники, противотанковые ракеты и снаряды для HIMARS: США объявили новый пакет помощи
21:02
Банкам разрешили продавать клиентам банковские металлы
Все новости...