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Україна проситиме ЄС про виняток для українців-біженців, яким загрожує подвійне оподаткування

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 08:33
Україна проситиме ЄС про виняток для українців-біженців, яким загрожує подвійне оподаткування
Kukhar Mykhailo, Facebook

У Міністерстві економіки планують звертатися до ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент" до українців, які отримали тимчасовий захист в країнах Євросоюзу, щоб вони після пів року перебування у певній країні не ставали її податковими резидентами і не повинні були сплачувати там податки у тому числі за доходи в Україні.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це повідомив член економічного штабу при Мінекономіки Михайло Кухар після засідання Економінчного штабу.

Якщо людина постійно проживає в одній країні ЄС понад 183 дні і при цьому продовжує отримувати кошти в Україні (наприклад, як ФОП) - такі особи за правилами стають податковими резидентами цієї країни та повинні будуть заплатити у ній всі необхідні податки - з серйозними покараннями за приховування таких доходів. При цьому, за ними зберігаються і податкові зобов’язання в Україні.

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З початком пандемії коронавірусу, коли багато людей через карантини і скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, ЄС застосував для них виняток. В Мінекономіки хочуть запропонувати Євросоюзу тепер застосувати цей прецедент до українців.

За словами Михайла Кухаря, відповідного листа днями підпише перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Кухар додав, що також готуються зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.

ВІДЕО ДНЯ

Останнім часом профільні експерти та організації почали піднімати питання про "правило 183 днів", тому що ця часова межа наближається і торкнеться великої кількості українців.

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Теми: ЄСбіженціподаткиМінекономіки
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