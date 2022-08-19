Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина попросит ЕС об исключении для украинцев-беженцев, которым грозит двойное налогообложение

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 08:33
Украина попросит ЕС об исключении для украинцев-беженцев, которым грозит двойное налогообложение
Kukhar Mykhailo, Facebook

В Министерстве экономики планируют обратиться к ЕС с просьбой применить "ковидный прецедент" к украинцам, получившим временную защиту в странах Евросоюза, чтобы они после шести месяцев пребывания в определенной стране не становились ее налоговыми резидентами и не должны были уплачивать там налоги в том числе за доходы в Украине.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил член экономического штаба при Минэкономики Михаил Кухарь после заседания Экономического штаба.

Если человек постоянно проживает в одной стране ЕС более 183 дней и при этом продолжает получать средства в Украине (например, как ФЛП) – такие лица по правилам становятся налоговыми резидентами этой страны и должны будут платить там все необходимые налоги – с серьезными наказаниями за сокрытие таких доходов. При этом, за ними сохраняются и налоговые обязательства в Украине.

Реклама:

С началом пандемии коронавируса, когда многие из-за карантина и отмены авиарейсов оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, ЕС применил для них исключение. В Минэкономики хотят предложить Евросоюзу теперь применить этот прецедент к украинцам.

По словам Михаила Кухаря, соответствующее письмо на днях подпишет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Кухарь добавил, что также готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и налоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

ВИДЕО ДНЯ

В последнее время профильные эксперты и организации начали поднимать вопрос о "правиле 183 дней", потому что этот временной предел приближается и коснется большого количества украинцев.

Читайте также: Сложности еврозащиты: какие проблемы ждут украинок, которые спасаются от войны в ЕС

Темы: ЕСбеженцыналогиМинэкономики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: