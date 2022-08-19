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Украина попросит ЕС об исключении для украинцев-беженцев, которым грозит двойное налогообложение

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 08:33
Kukhar Mykhailo, Facebook

В Министерстве экономики планируют обратиться к ЕС с просьбой применить "ковидный прецедент" к украинцам, получившим временную защиту в странах Евросоюза, чтобы они после шести месяцев пребывания в определенной стране не становились ее налоговыми резидентами и не должны были уплачивать там налоги в том числе за доходы в Украине.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил член экономического штаба при Минэкономики Михаил Кухарь после заседания Экономического штаба.

Если человек постоянно проживает в одной стране ЕС более 183 дней и при этом продолжает получать средства в Украине (например, как ФЛП) – такие лица по правилам становятся налоговыми резидентами этой страны и должны будут платить там все необходимые налоги – с серьезными наказаниями за сокрытие таких доходов. При этом, за ними сохраняются и налоговые обязательства в Украине.

С началом пандемии коронавируса, когда многие из-за карантина и отмены авиарейсов оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, ЕС применил для них исключение. В Минэкономики хотят предложить Евросоюзу теперь применить этот прецедент к украинцам.

По словам Михаила Кухаря, соответствующее письмо на днях подпишет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Кухарь добавил, что также готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и налоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

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В последнее время профильные эксперты и организации начали поднимать вопрос о "правиле 183 дней", потому что этот временной предел приближается и коснется большого количества украинцев.

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Темы: ЕСбеженцыналогиМинэкономики
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