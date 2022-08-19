Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США готують новий пакет озброєння Україні на $800 млн - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 09:15

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 мільйонів доларів і може оголосити про неї вже у п'ятницю.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, пише "Європейська правда".

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США, проінформували джерела.

Співрозмовники зазначили, що оголошення може зроблене і наступного тижня. Вони також попередили, що вартість пакету допомоги може змінитися. 

Нагадаємо, 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

Напередодні Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАзброявійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

Окупанти планують судилище "над нацизмом" у стилі Нюрнберзького трибуналу – джерела

Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним - росЗМІ

Усі новини...
США
США збільшують кількість доз вакцини проти віспи мавп на тлі зростання хвороби
США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ
У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС
Останні новини
23:16
У Британії заявили, що Росія не має морального права бути в G20
23:04
Ми не залишимо без відповіді жоден із ударів окупантів – Зеленський
22:53
Опитування: 40% українців довіряють інформації ЗМІ, 12% – блогерів
22:45
Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови
22:26
Економічні новини 19 серпня: мораторій на підвищення тарифів, газ у Європі за крок від нового цінового рекорду
22:13
Прикордонники нагородили пенсіонера з Чернігова, який стріляв у ворожий літак з рушниці
22:11
Ціни на газ у Європі злетіли до 2800 доларів через тимчасову зупинку поставок з РФ
21:53
Білий дім вважає, що Зеленський має взяти участь у G-20, якщо там буде Путін – Bloomberg
21:52
У Севастополі знову лунали вибухи, окупанти кажуть, що "цілі уражені"
21:24
Уряд пропонує розширити перелік підприємств, чиї працівники підлягають бронюванню
Усі новини...