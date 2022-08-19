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США готують новий пакет озброєння Україні на $800 млн - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 09:15

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 мільйонів доларів і може оголосити про неї вже у п'ятницю.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, пише "Європейська правда".

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США, проінформували джерела.

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Співрозмовники зазначили, що оголошення може зроблене і наступного тижня. Вони також попередили, що вартість пакету допомоги може змінитися. 

Нагадаємо, 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

Напередодні Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України.

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Теми: СШАзброявійнаУкраїна
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