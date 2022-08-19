Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовят новый пакет вооружения Украине на $800 млн

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 09:15

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 миллионов долларов и может объявить о ней уже в пятницу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Байден утвердит помощь, используя свои полномочия, позволяющие президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США, проинформировали источники.

Собеседники отметили, что объявление может быть сделано и на следующей неделе. Они также предупредили, что стоимость пакета помощи может измениться.

Напомним, 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности от Соединенных Штатов.

Накануне Пентагон показал, как грузят боеприпасами самолет для Украины.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАоружиевойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Беспилотники, противотанковые ракеты и снаряды для HIMARS: США объявили новый пакет помощи

В повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией – секретарь СНБО

Россия готовила минимум два марионеточных "правительства" для Украины – WP

Макрон позвонил Путину после почти трехмесячного перерыва

Оккупанты планируют судилище "над нацизмом" в стиле Нюрнбергского трибунала – источники

Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным - росСМИ

Все новости...
США
США увеличивают количество доз вакцины против оспы обезьян на фоне роста болезни
США готовят для Украины военную помощь на $800 миллионов – СМИ
В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС
Последние новости
23:16
В Британии заявили, что у России нет морального права быть в G20
23:04
Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский
22:53
Опрос: 40% украинцев доверяют информации СМИ, 12% – блогеров
22:45
Генсек ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову
22:26
Экономические новости 19 августа: мораторий на повышение тарифов, газ в Европе в шаге от нового рекорда
22:13
Пограничники наградили пенсионера из Чернигова, стрелявшего во вражеский самолет из ружья
22:11
Цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов из-за временной остановки поставок из РФ
21:53
Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, если там будет Путин – Bloomberg
21:52
В Севастополе снова раздались взрывы, оккупанты заявили, что "цели поражены"
21:24
Кабмин предлагает расширить список предприятий, чьи работники подлежат бронированию
Все новости...