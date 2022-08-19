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США готовят новый пакет вооружения Украине на $800 млн

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 09:15

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 миллионов долларов и может объявить о ней уже в пятницу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Байден утвердит помощь, используя свои полномочия, позволяющие президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США, проинформировали источники.

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Собеседники отметили, что объявление может быть сделано и на следующей неделе. Они также предупредили, что стоимость пакета помощи может измениться.

Напомним, 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности от Соединенных Штатов.

Накануне Пентагон показал, как грузят боеприпасами самолет для Украины.

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Темы: СШАоружиевойнаУкраина
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