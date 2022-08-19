ЗСУ за добу знищили близько 400 окупантів і 10 ворожих танків

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 176 діб українські захисники вже знищили близько 44 700 окупантів, понад 10 тисяч одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 899 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,

артилерійських систем – 1 016 (+6) од,

РСЗВ – 266 (+1) од,

засобів ППО – 141 (+5) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,

крилатих ракет – 190 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,

спеціальної техніки – 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.