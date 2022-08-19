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ЗСУ за добу знищили близько 400 окупантів і 10 ворожих танків

Ірина БалачукП'ятниця, 19 серпня 2022, 09:49
ЗСУ за добу знищили близько 400 окупантів і 10 ворожих танків
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 176 діб українські захисники вже знищили близько 44 700 окупантів, понад 10 тисяч одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 899 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 195 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1 016 (+6) од,
  • РСЗВ – 266 (+1) од,
  • засобів ППО – 141 (+5) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,
  • крилатих ракет – 190 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 130 (+69) од,
  • спеціальної техніки – 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Теми: Росіявійна
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