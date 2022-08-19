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ВСУ за сутки уничтожили около 400 оккупантов и 10 вражеских танков

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 09:49
ВСУ за сутки уничтожили около 400 оккупантов и 10 вражеских танков
Фото Генштаба ВСУ по Facebook

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 176 суток украинские защитники уже уничтожили около 44 700 оккупантов, более 10 тысяч единиц вражеской техники.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 44 700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 899 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 195 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1 016 (+6) ед,
  • РСЗО – 266 (+1) ед,
  • средств ПВО – 141 (+5) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 190 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 130 (+69) ед,
  • специальной техники – 94 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Темы: Росcиявойна
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