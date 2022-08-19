ВСУ за сутки уничтожили около 400 оккупантов и 10 вражеских танков

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 176 суток украинские защитники уже уничтожили около 44 700 оккупантов, более 10 тысяч единиц вражеской техники.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 44 700 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 899 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 195 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1 016 (+6) ед,

РСЗО – 266 (+1) ед,

средств ПВО – 141 (+5) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2) ед,

крылатых ракет – 190 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 130 (+69) ед,

специальной техники – 94 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.