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Окупанти завозять у Херсон молодь для замальовування української символіки – ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 19 серпня 2022, 10:13
Окупанти завозять у Херсон молодь для замальовування української символіки – ОВА
Херсон чинить опір, Телеграм Жовта стрічка, 01.08.2022

Російські окупанти завозять людей у Херсон для замальовування української символіки, бо жителі міста чинять спротив окупації. 

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрації (ОВА) у зведених даних із регіонів

Дослівно: "Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні". 

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Деталі: При цьому більше двох з половиною місяців жителі області – без українського зв’язку, Інтернету та телебачення.

Разом із тим, бойові дії в попередню добу тривали практично на всій території Херсонщини.

На деокупованих територіях знайшли протипіхотні осколкові міни (ПОМ-2), від яких можна постраждати, не зачепивши їх. 

ВІДЕО ДНЯ

У багатьох громадах області багато замінованих територій, напружена ситуація залишається у селах, які межують з сусідніми регіонами та через які йде річка Інгулець.

Теми: ХерсонХерсонська областьокупація
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