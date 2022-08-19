Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики – ОВА

Российские оккупанты завозят людей в Херсон для закрашивания украинской символики, потому что жители города сопротивляются оккупации.

Источник: Херсонская областная военная администрация (ОВА) в сводных данных из регионов

Дословно: "Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для зарисовывания украинской символики в оккупированном Херсоне".

Детали: При этом более двух с половиной месяцев жители области – без украинской связи, Интернета и телевидения.

Вместе с тем боевые действия в прошедшие сутки продолжались практически на всей территории Херсонщины.

На деоккупированных территориях были обнаружены противопехотные осколочные мины (ПОМ-2), от которых можно пострадать, не задев их.

Во многих общинах области много заминированных территорий, напряженная ситуация остается в селах, прилегающих к соседним регионам и через которые идет река Ингулец.