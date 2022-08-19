Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики – ОВА

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 10:13
Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики – ОВА
Херсон оказывает сопротивление, Телеграмм Жовта стрічка, 01.08.2022

Российские оккупанты завозят людей в Херсон для закрашивания украинской символики, потому что жители города сопротивляются оккупации.

Источник: Херсонская областная военная администрация (ОВА) в сводных данных из регионов

Дословно: "Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для зарисовывания украинской символики в оккупированном Херсоне".

Реклама:

Детали: При этом более двух с половиной месяцев жители области – без украинской связи, Интернета и телевидения.

Вместе с тем боевые действия в прошедшие сутки продолжались практически на всей территории Херсонщины.

На деоккупированных территориях были обнаружены противопехотные осколочные мины (ПОМ-2), от которых можно пострадать, не задев их.

ВИДЕО ДНЯ

Во многих общинах области много заминированных территорий, напряженная ситуация остается в селах, прилегающих к соседним регионам и через которые идет река Ингулец.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: