Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: РФ намагається змусити Україну тримати значні сили довкола Харкова

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:39

У британській розвідці вважають, що на харківському напрямку РФ своїми діями, швидше за все, намагається добиватися того, щоб Україна змушена була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 19 серпня.

У ньому зазначають, що на харківському напрямку російські війська час від часу вдаються до точкових рейдів і спроб наступу. "Можливо, так намагаються примусити Україну залишати там значні сили і заважають перемістити їх кудись для підтримки контрнаступу", - вважають у розвідці. 

В огляді також привертають увагу до регулярних жорстоких обстрілів Харкова російськими силами, зокрема і 17 серпня, коли загинули щонайменш 12 цивільних осіб.

"Хоча лінія фронту на цьому напрямку з травня майже не рухалася, друге найбільше місто України залишається одним з тих, що найчастіше зазнає обстрілів… Харків, що зараз за 15 км від лінії фронту, дуже потерпає, оскільки до нього дістає більшість російських артилерійських систем. РСЗВ та види озброєння, що накривають "площами", завдали руйнувань на значній території міста", - пише розвідка. 

В огляді за 18 серпня британська розвідка розповідала, що Джанкой в окупованому Криму, де вибухнув склад боєприпасів і пошкоджена залізниця, є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України.

Як повідомлялося, очільник британської розвідки вважає, що Кремль наразі програє інформаційну війну в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнарозвідкаХарківВелика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

Окупанти планують судилище "над нацизмом" у стилі Нюрнберзького трибуналу – джерела

Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним - росЗМІ

Усі новини...
війна
Зеленський ввів мораторій на підвищення комунальних тарифів
ЗСУ за добу знищили близько 400 окупантів і 10 ворожих танків
По всій Херсонщині бої, з Росії обстрілюють Чернігівщину й Сумщину – ОВА
Останні новини
00:18
Запорізька область: росіяни поранили дитину і двох дорослих
23:48
Росіяни обстріляли Сумщину: 70 прильотів
23:16
У Британії заявили, що Росія не має морального права бути в G20
23:04
Ми не залишимо без відповіді жоден із ударів окупантів – Зеленський
22:53
Опитування: 40% українців довіряють інформації ЗМІ, 12% – блогерів
22:45
Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови
22:26
Економічні новини 19 серпня: мораторій на підвищення тарифів, газ у Європі за крок від нового цінового рекорду
22:13
Прикордонники нагородили пенсіонера з Чернігова, який стріляв у ворожий літак з рушниці
22:11
Ціни на газ у Європі злетіли до 2800 доларів через тимчасову зупинку поставок з РФ
21:53
Білий дім вважає, що Зеленський має взяти участь у G-20, якщо там буде Путін – Bloomberg
Усі новини...