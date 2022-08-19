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Британська розвідка: РФ намагається змусити Україну тримати значні сили довкола Харкова

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 10:39

У британській розвідці вважають, що на харківському напрямку РФ своїми діями, швидше за все, намагається добиватися того, щоб Україна змушена була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 19 серпня.

У ньому зазначають, що на харківському напрямку російські війська час від часу вдаються до точкових рейдів і спроб наступу. "Можливо, так намагаються примусити Україну залишати там значні сили і заважають перемістити їх кудись для підтримки контрнаступу", - вважають у розвідці. 

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В огляді також привертають увагу до регулярних жорстоких обстрілів Харкова російськими силами, зокрема і 17 серпня, коли загинули щонайменш 12 цивільних осіб.

"Хоча лінія фронту на цьому напрямку з травня майже не рухалася, друге найбільше місто України залишається одним з тих, що найчастіше зазнає обстрілів… Харків, що зараз за 15 км від лінії фронту, дуже потерпає, оскільки до нього дістає більшість російських артилерійських систем. РСЗВ та види озброєння, що накривають "площами", завдали руйнувань на значній території міста", - пише розвідка. 

В огляді за 18 серпня британська розвідка розповідала, що Джанкой в окупованому Криму, де вибухнув склад боєприпасів і пошкоджена залізниця, є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України.

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Як повідомлялося, очільник британської розвідки вважає, що Кремль наразі програє інформаційну війну в Україні. 

Теми: війнарозвідкаХарківВелика Британія
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