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Британская разведка: РФ пытается заставить Украину держать значительные силы вокруг Харькова

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 10:39

В британской разведке считают, что на харьковском направлении РФ своими действиями, скорее всего, пытается добиваться того, чтобы Украина вынуждена была оставлять там определенные силы и не перебрасывать их на более важные направления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 19 августа.

В нем отмечают, что на харьковском направлении российские войска время от времени прибегают к точечным рейдам и попыткам наступления. "Возможно, так пытаются заставить Украину оставлять там значительные силы и мешают переместить их куда-либо для поддержки контрнаступления", - считают в разведке.

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В обзоре также обращают внимание на регулярные жестокие обстрелы Харькова российскими силами, в том числе и 17 августа, когда погибли по меньшей мере 12 гражданских лиц.

"Хотя линия фронта на этом направлении с мая почти не двигалась, второй крупнейший город Украины остается одним из наиболее часто подвергающихся обстрелам… Харьков, который сейчас в 15 км от линии фронта, очень страдает, поскольку до него достает большинство российских артиллерийских систем. РСЗО и накрывающие "площадями" виды вооружения нанесли разрушения на значительной территории города", - пишет разведка.

В обзоре 18 августа британская разведка рассказывала, что Джанкой в ​​оккупированном Крыму, где взорвался склад боеприпасов и повреждена железная дорога, является ключевым узлом для российских операций на юге Украины.

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Как сообщалось, глава британской разведки считает, что Кремль проигрывает информационную войну в Украине.

Темы: войнаразведкаХарьковВеликобритания
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