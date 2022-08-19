ФСБ намагалась встановити "жучки" в кулуарах Ради – СБУ

Служба безпеки України викрила колишнього працівника апарату Верховної Ради, якого завербувала російська ФСБ для збору розвідданих.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

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Він також отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації ("жучків" - ред.) в залах і кулуарах".

Деталі: За інформацією спецслужби, агента завербувала ФСБ під час поїздки до окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення РФ. Він був працівником підрозділу забезпечення Управління справами апарату Верховної Ради і мав використовувати свої повноваження для збору розвідданих.

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Однак, як зазначають в СБУ, агент не виконав жодного завдання окупантів та звільнився ще до початку повномасштабного вторгнення. Пізніше він намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на Житомирщині, але був викритий СБУ під час проходження спецперевірки. Агент добровільно розповів про співпрацю з російською ФСБ.

Слідство триває за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 15 років в’язниці за держзраду в умовах воєнного стану. В СБУ наголосили, що підозрюваний може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він не вчинив жодних дій на виконання завдання і добровільно повідомив про співробітництво з ворогом.