Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФСБ пыталась установить "жучки" в кулуарах Рады – СБУ

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 10:42
ФСБ пыталась установить жучки в кулуарах Рады – СБУ
Кулуары ВР, фото УНИАН

Служба безопасности разоблачила бывшего работника парламента Украины, завербованного агентами российской ФСБ для сбора разведданных.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Реклама:

Он также получил задачу изучить возможность установления специальных технических средств негласного сбора информации ("жучков" – ред.) в залах и кулуарах".

Детали: По информации спецслужбы, работника завербовала ФСБ во время поездки в оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения РФ. Он был сотрудником подразделения обеспечения Управления делами аппарата Верховной Рады и должен был использовать свои полномочия для сбора разведданных.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, как отмечают в СБУ, агент не выполнил ни одной задачи оккупантов и уволился еще до начала полномасштабного вторжения. Позже он пытался трудоустроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но был разоблачен СБУ во время прохождения спецпроверки. Агент добровольно рассказал о сотрудничестве с российским ФСБ.

Следствие продолжается по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 15 лет тюрьмы за госизмену в условиях военного положения.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если он не предпринял никаких действий по выполнению задания и добровольно сообщил о сотрудничестве с врагом.

Темы: СБУВерховная РадаРосcияФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: