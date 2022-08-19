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ФСБ пыталась установить "жучки" в кулуарах Рады – СБУ

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 10:42
Кулуары ВР, фото УНИАН

Служба безопасности разоблачила бывшего работника парламента Украины, завербованного агентами российской ФСБ для сбора разведданных.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Он также получил задачу изучить возможность установления специальных технических средств негласного сбора информации ("жучков" – ред.) в залах и кулуарах".

Детали: По информации спецслужбы, работника завербовала ФСБ во время поездки в оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения РФ. Он был сотрудником подразделения обеспечения Управления делами аппарата Верховной Рады и должен был использовать свои полномочия для сбора разведданных.

Однако, как отмечают в СБУ, агент не выполнил ни одной задачи оккупантов и уволился еще до начала полномасштабного вторжения. Позже он пытался трудоустроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но был разоблачен СБУ во время прохождения спецпроверки. Агент добровольно рассказал о сотрудничестве с российским ФСБ.

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Следствие продолжается по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 15 лет тюрьмы за госизмену в условиях военного положения.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если он не предпринял никаких действий по выполнению задания и добровольно сообщил о сотрудничестве с врагом.

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Темы: СБУВерховная РадаРосcияФСБ
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