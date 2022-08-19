На День Незалежності окупанти готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками - ГУР
На День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".
Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України
Дослівно: "З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням".
Деталі: Також окупанти звозять у місто спеціально навчених "свідків" та представників своїх "ЗМІ".
В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.
Передісторія:
- 12 серпня Україна виступила із закликом до світових лідерів і міжнародних організацій не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці.