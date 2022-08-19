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На День Незалежності окупанти готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками - ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 11:45
На День Незалежності окупанти готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками - ГУР
Фото із відкритих джерел

На День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України

Дослівно: "З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням".

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Деталі: Також окупанти звозять у місто спеціально навчених "свідків" та представників своїх "ЗМІ".

В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 серпня Україна виступила із закликом до світових лідерів і міжнародних організацій не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці.

Теми: розвідкаМаріупольполонені
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