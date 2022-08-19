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На День Независимости оккупанты готовят судилище в Мариуполе с клетками и псевдосвидетелями - ГУР

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 11:45
На День Независимости оккупанты готовят судилище в Мариуполе с клетками и псевдосвидетелями - ГУР
Фото из открытых источников

В День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Дословно: "С этой целью в срочном порядке переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии монтируются железные клетки, где будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением".

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Детали: Также оккупанты свозят в город специально обученных "свидетелей" и представителей своих "СМИ".

В ГУР не исключают, что россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае они попытаются переложить вину за совершенное преступление на Украину.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

12 августа Украина выступила с призывом к мировым лидерам и международным организациям не допустить незаконного судилища над украинскими защитниками в Мариуполе и навестить пленных в Оленовке.

Темы: разведкаМариупольпленные
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