Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ була настільки впевнена у падінні України, що облаштовувала житло у Києві – Washington Post

Ірина БалачукП'ятниця, 19 серпня 2022, 14:33
ФСБ була настільки впевнена у падінні України, що облаштовувала житло у Києві – Washington Post
Фото КМДА

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії були настільки впевнені у швидкому падінні України, що в останні дні перед вторгненням РФ облаштовували житло у Києві.

Джерело: розслідування The Washington Post під назвою "5 речей, які вам потрібно знати про провали російської розвідки перед вторгненням в Україну"

Дослівно WP: "Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла у столиці. У повідомленнях, перехоплених українськими спецслужбами, йдеться, що співробітники ФСБ запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що за кілька днів до того, як російські війська увійшли в Україну, інформатори ФСБ отримали наказ виїхати з Києва, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників, які прибувають.

За словами представників українських та західних спецслужб, перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося. Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну.

Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни.

ВІДЕО ДНЯ

Видання наголошує, що ФСБ була глибоко замішана у невданому військовому плані Кремля, оскільки запевняла чиновників у Москві, що українське керівництво швидко впаде.

За словами представників західної розвідки, ФСБ або не розуміла, наскільки відчайдушно чинитиме опір Україна, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Росії Володимиру Путіну.

Теми: ФСБРосіярозвідкаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
ФСБ
МЗС відреагувало на чергові затримання кримських татар
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: