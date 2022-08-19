ФСБ була настільки впевнена у падінні України, що облаштовувала житло у Києві – Washington Post

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії були настільки впевнені у швидкому падінні України, що в останні дні перед вторгненням РФ облаштовували житло у Києві.

Джерело: розслідування The Washington Post під назвою "5 речей, які вам потрібно знати про провали російської розвідки перед вторгненням в Україну"

Дослівно WP: "Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла у столиці. У повідомленнях, перехоплених українськими спецслужбами, йдеться, що співробітники ФСБ запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що за кілька днів до того, як російські війська увійшли в Україну, інформатори ФСБ отримали наказ виїхати з Києва, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників, які прибувають.

За словами представників українських та західних спецслужб, перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося. Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну.

Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни.

ВІДЕО ДНЯ

Видання наголошує, що ФСБ була глибоко замішана у невданому військовому плані Кремля, оскільки запевняла чиновників у Москві, що українське керівництво швидко впаде.

За словами представників західної розвідки, ФСБ або не розуміла, наскільки відчайдушно чинитиме опір Україна, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Росії Володимиру Путіну.