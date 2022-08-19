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ФСБ была настолько уверена в падении Украины, что обустраивала жилье в Киеве – Washington Post

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 14:33
ФСБ была настолько уверена в падении Украины, что обустраивала жилье в Киеве – Washington Post
Фото КГГА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России были настолько уверены в быстром падении Украины, что в последние дни перед вторжением РФ обустраивали жилье в Киеве.

Источник: расследование The Washington Post под названием "5 вещей, которые вам нужно знать о провалах российской разведки перед вторжением в Украину"

Дословно WP: "Сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. В сообщениях, перехваченных украинскими спецслужбами, говорится, что сотрудники ФСБ запрашивали у коллег подробности о квартирах и других местах, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир, жилых помещений или баз для операций".

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Детали: Сообщается, что за несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, информаторы ФСБ получили приказ покинуть Киев, но оставить ключи от своих домов для прибывающих российских оперативников.

По словам представителей украинских и западных спецслужб, перед полномасштабным вторжением управление ФСБ, которое занималось Украиной, значительно расширилось. Численность отдела увеличилась с примерно 30 офицеров в 2019 году до 160 накануне вторжения в Украину.

Команды ФСБ были закреплены за регионами Украины и имели сети спящих агентов внутри страны.  

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Издание подчеркивает, что ФСБ была глубоко замешана в неудавшемся военном плане Кремля, поскольку уверяла чиновников в Москве, что украинское правительство быстро падет.

По словам представителей западной разведки, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую ​​неудобную информацию президенту России Владимиру Путину.

Темы: ФСБРосcияразведкаКиев
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