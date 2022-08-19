ФСБ была настолько уверена в падении Украины, что обустраивала жилье в Киеве – Washington Post
Сотрудники Федеральной службы безопасности России были настолько уверены в быстром падении Украины, что в последние дни перед вторжением РФ обустраивали жилье в Киеве.
Источник: расследование The Washington Post под названием "5 вещей, которые вам нужно знать о провалах российской разведки перед вторжением в Украину"
Дословно WP: "Сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. В сообщениях, перехваченных украинскими спецслужбами, говорится, что сотрудники ФСБ запрашивали у коллег подробности о квартирах и других местах, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир, жилых помещений или баз для операций".
Детали: Сообщается, что за несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, информаторы ФСБ получили приказ покинуть Киев, но оставить ключи от своих домов для прибывающих российских оперативников.
По словам представителей украинских и западных спецслужб, перед полномасштабным вторжением управление ФСБ, которое занималось Украиной, значительно расширилось. Численность отдела увеличилась с примерно 30 офицеров в 2019 году до 160 накануне вторжения в Украину.
Команды ФСБ были закреплены за регионами Украины и имели сети спящих агентов внутри страны.
Издание подчеркивает, что ФСБ была глубоко замешана в неудавшемся военном плане Кремля, поскольку уверяла чиновников в Москве, что украинское правительство быстро падет.
По словам представителей западной разведки, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую неудобную информацию президенту России Владимиру Путину.