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В Запорізькій області були вибухи - спрацювала ППО

П'ятниця, 19 серпня 2022, 14:50
В Запорізькій області були вибухи - спрацювала ППО
Фото ілюстративне

В Запорізькій області вдень 19 серпня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: повідомлення голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха

Пряма мова: "Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені. Жертв немає".

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Деталі: У Запорізькій області тривала повітряна тривога з 13:02 до 13:32.

Теми: Запоріжжявійнаобстріл
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