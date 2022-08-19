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В Запорізькій області були вибухи - спрацювала ППО

П'ятниця, 19 серпня 2022, 14:50
Фото ілюстративне

В Запорізькій області вдень 19 серпня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: повідомлення голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха

Пряма мова: "Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені. Жертв немає".

Деталі: У Запорізькій області тривала повітряна тривога з 13:02 до 13:32.

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Теми: Запоріжжявійнаобстріл
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