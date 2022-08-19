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В Запорожской области были взрывы - сработала ПВО

Пятница, 19 августа 2022, 14:50
Фото иллюстративное

В Запорожской области днем 19 августа сработали силы противовоздушной обороны.

Источник: сообщения главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха

Прямая речь: "Громкие звуки слышавших взрывов в областном центре - это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет".

Подробности: В Запорожской области продолжалась воздушная тревога с 13:02 до 13:32.

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Темы: Запорожьевойнаобстрел
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