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В Запорожской области были взрывы - сработала ПВО

Пятница, 19 августа 2022, 14:50
В Запорожской области были взрывы - сработала ПВО
Фото иллюстративное

В Запорожской области днем 19 августа сработали силы противовоздушной обороны.

Источник: сообщения главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха

Прямая речь: "Громкие звуки слышавших взрывов в областном центре - это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет".

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Подробности: В Запорожской области продолжалась воздушная тревога с 13:02 до 13:32.

Темы: Запорожьевойнаобстрел
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