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В уряді Німеччини відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2"

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 15:04

Лідер Вільної демократичної партії та міністр фінансів Крістіан Лінднер не підтримує пропозицію свого партійного заступника Вольфганга Кубікі запустити "Північний потік-2".

Про це у п’ятницю заявила речниця міністерства фінансів у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

За словами речниці, міністр вважає пропозицію Кубікі, який є заступником Лінднера по партії та віцепрезидентом Бундестагу, "неправильною та абсурдною". Вільна демократична партія входить до правлячої коаліції Німеччини разом із соціал-демократами і "зеленими".

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Заклик Кубікі відкинули і у федеральному уряді. Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що німецький уряд не планує вводити трубопровід в експлуатацію, та про відновлення проєкту не може бути й мови.

Як повідомлялося, віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.

В уряді Олафа Шольца дотепер виключали запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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