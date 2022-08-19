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В правительстве Германии отвергли идею вице-спикера Бундестага о запуске "Северного потока-2"

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 15:04

Лидер Свободной демократической партии и министр финансов Кристиан Линднер не поддерживают предложение своего партийного заместителя Вольфганга Кубики запустить "Северный поток-2".

Об этом в пятницу заявила представитель министерства финансов в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По словам пресс-секретаря, министр считает предложение Кубики, который является заместителем Линднера по партии и вице-президентом Бундестага, "неправильным и абсурдным". Свободная демократическая партия входит в правящую коалицию Германии вместе с социал-демократами и "зелеными".

Призыв Кубики был отвергнут и в федеральном правительстве. Заместитель представителя правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство не планирует вводить трубопровод в эксплуатацию, и о возобновлении проекта не может быть и речи.

Как сообщалось, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Он добавил: как только резервуары для хранения газа будут заполнены, газопровод можно будет снова закрыть.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы германских политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

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В правительстве Олафа Шольца до сих пор исключали запуск "Северного потока-2" даже в случае нехватки газа.

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Темы: ГерманияСеверный поток-2
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