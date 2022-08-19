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ЄС приєднався до справи України проти РФ у Суді ООН щодо звинувачень у "геноциді"

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 14:52

Європейський Союз подав до Міжнародного суду ООН інформацію у рамках справи України проти РФ щодо звинувачень у "геноциді", які РФ використала на виправдання вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Суду.

Зазначається, що Європейський Союз 17 серпня подав до суду інформацію, що стосується справи про звинувачення у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації) за ст. 34, параграфом 2 Статуту суду та ст. 69, параграфом 2 правил суду. 

"Вдячні ЄС за приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у геноциді. Справедливість переможе", - відреагували у представництві України при ЄС.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті - В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

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Теми: ЄСУкраїнаРосіясуд
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