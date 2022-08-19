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ЕС присоединился к делу Украины против РФ в Суде ООН по обвинениям в "геноциде"

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 14:52

Европейский Союз подал в Международный суд ООН информацию в рамках дела Украины против РФ по поводу обвинений в "геноциде", которые РФ использовала как оправдание вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Суда.

Отмечается, что Европейский Союз 17 августа направил в суд информацию, касающуюся дела об обвинении в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).

В представительстве Украины при ЕС выразили благодарность Евросоюзу за это решение.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье - В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

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Темы: ЕСУкраинаРосcиясуд
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