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СБУ викрила у Києві дата-центр, через який атакували українські сайти

Олександр ШумілінП'ятниця, 19 серпня 2022, 15:31
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила у Києві підпільний дата-центр, через який здійснювалися кібератаки на сайти органів державної влади.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади".

Деталі: СБУ заявляє, що роботу центру організував киянин зі спільником. "Клієнтів" шукали здебільшого в мережі Darknet. Ділки обслуговували понад 100 "абонентів", переважна більшість яких є хакерами з РФ.

Під час обшуків на місці вилучили: комп’ютерну техніку, банківські картки, через які відбувалися розрахунки з "клієнтами" і серверне обладнання.

Одному з фігурантів оголосили про підозру за ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

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Теми: СБУКиївінтернет
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