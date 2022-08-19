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СБУ разоблачила в Киеве дата-центр, через которы атаковали украинские сайты

Александр ШумилинПятница, 19 августа 2022, 15:31
СБУ разоблачила в Киеве дата-центр, через которы атаковали украинские сайты
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный дата-центр, через который осуществлялись кибератаки на сайты органов государственной власти Украине.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Злоумышленники сдавали в виртуальную аренду более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, воровства паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти".

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Детали: СБУ заявляет, что работу центра организовал киевлянин с сообщником. "Клиентов" искали в основном в сети Darknet. Дельцы обслуживали более 100 "абонентов", подавляющее большинство которых являются хакерами из РФ.

Во время обысков на месте изъяли: компьютерную технику, банковские карты, по которым происходили расчеты с "клиентами" и серверное оборудование.

Одному из фигурантов объявили о подозрении по ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: СБУКиевинтернет
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